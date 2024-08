Basketball: USA bei Olympia im Halbfinale

Anzeige

Die Basketballer der USA haben bei den Olympischen Spielen wie erwartet das Halbfinale erreicht. Das US-Team gewann sein Viertelfinale gegen Brasilien am Dienstag souverän mit 122:87 (63:36). Devin Booker von den Phoenix Suns war mit 18 Punkten der beste Werfer für die Mannschaft um Superstar LeBron James.

Mit den Südamerikanern hatten die Amerikaner vor den Augen von US-Rapper Snoop Dogg nur wenig Mühe, zum Ende des ersten Viertels hatten sie bereits zehn Punkte Vorsprung und bauten diesen nur noch weiter aus. Am Donnerstag trifft das neue "Dream Team" im Halbfinale auf Serbien, das Australien in der Verlängerung 95:90 besiegt hatte. Schon in der Gruppenphase waren die beiden Nationen aufeinandergetroffen, die Topfavoriten aus den USA gewannen klar mit 110:84.

In einem möglichen Finale könnten die Amerikaner im Duell um Gold gegen die deutsche Mannschaft spielen. Die Weltmeister treffen nach ihrem Sieg über Griechenland (76:63) im Halbfinale erneut auf Frankreich. Das erste Aufeinandertreffen mit dem Gastgeber hatte die Mannschaft von Trainer Gordon Herbert in der Gruppenphase überlegen für sich entschieden.