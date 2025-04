Basketball: Verfolgerduell geht an Braunschweig

Die Löwen Braunschweig haben das Verfolgerduell in der Basketball Bundesliga (BBL) bei den MLP Academics Heidelberg klar gewonnen und den Gegner in der Tabelle überholt. Nach einem 94:74 (49:40), dem 17. Sieg im 28. Saisonspiel, ist das Team von Trainer Jesús Ramírez neuer Dritter, Heidelberg (16:12) rutschte auf Rang fünf ab. Meister Bayern München (20:8) steht vor ratiopharm Ulm (20:9) an der Spitze, beide Mannschaften haben die Play-off-Teilnahme schon sicher.