Basketball: Weiler-Babb wechselt nach Istanbul

Nach dem Abschied vom FC Bayern setzt der deutsche Nationalspieler Nick Weiler-Babb seine Basketballkarriere bei Anadolu Istanbul fort. Der gebürtige Amerikaner hat in der Türkei einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison unterschrieben, das gab der Klub am Montag bekannt. Der deutsche Meister aus München hatte am Freitag mitgeteilt, dass Weiler-Babb nach fünf Jahren zu einem EuroLeague-Konkurrenten geht, das Ziel aber nicht genannt.