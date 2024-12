Basketball: WNBA-Champion Fiebich zieht es nach Spanien

Basketball-Nationalspielerin Leonie Fiebich zieht es nach Spanien. Nach dem Meistertitel in der WNBA mit New York Liberty sucht die 24 Jahre alte Flügelspielerin ihre nächste Herausforderung bei Valencia Basket. Fiebich unterschrieb beim Tabellenvierten der Liga Feminina Endesa bis zum Ende der Saison 2025/26.

Viele Basketballerinnen schließen sich vor Beginn der nächsten Saison in Übersee einem anderen Klub an. Fiebich hatte schon zuletzt im Trainingslager der Nationalmannschaft in Bochum angekündigt, "ab Januar in Europa" spielen zu wollen. Spanien lag als erneutes Ziel nahe, die Olympiateilnehmerin war von 2022 bis 2024 für Casademont Saragossa aufgelaufen und zweimal als wertvollste Spielerin (MVP) der Liga ausgezeichnet worden.