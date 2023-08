Basketballer gegen Kanada ohne Hollatz

Anzeige

Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert muss im zweiten WM-Test am Mittwoch auf Point Guard Justus Hollatz (22) verzichten. "Wir spielen mit 13 Spielern. Justus Hollatz ist verletzt und wird nicht spielen", sagte Herbert in Berlin vor dem Spiel gegen Kanada (19.30 Uhr/Magenta Sport): "Wir werden schauen, ob wir am Donnerstag Entscheidungen treffen oder nicht."

Der Coach muss seinen Kader für die Weltmeisterschaft in Japan, Indonesien und auf den Philippinen (25. August bis 10. September) noch von 14 auf zwölf Spieler reduzieren. Am Wochenende steht der Supercup mit China, Neuseeland und Kanada in Hamburg an, ehe die deutsche Mannschaft für weitere Testspiele gegen Griechenland und die USA nach Abu Dhabi fliegt.

Die Kanadier gelten derweil mit NBA-Stars wie Shai Gilgeous-Alexander als WM-Mitfavorit. "Wir spielen diese Spiele, um zu lernen. Kanada ist natürlich ein Team mit viel Qualität. Das ist eine gute Chance für uns, uns zu verbessern", sagte Herbert über seine Landsmänner. Im Vergleich zum 87:68-Sieg gegen Schweden vom vergangenen Samstag in Bonn will Herbert eine Steigerung sehen: "Die ersten drei Viertel müssen besser werden."