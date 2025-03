Bayern-Basketballer behaupten Tabellenführung

Trotz EuroLeague-Stress haben die Basketballer von Bayern München im Fernduell mit ratiopharm Ulm die Spitzenposition in der Bundesliga souverän behauptet. Das Team des Weltmeistertrainers Gordon Herbert fertigte die Rostock Seawolves mit 91:66 (56:27) ab, zeitgleich setzte sich der Konkurrent noch deutlicher mit 115:88 (61:40) gegen die Skyliners Frankfurt durch.

Titelverteidiger Bayern hatte am vergangenen Montag mit einem 70:62 gegen Ulm die Tabellenführung zurückerobert. Am Donnerstag kassierten die Münchner in der EuroLeague bei Baskonia Vitoria-Gasteiz eine bittere 89:112-Pleite, am kommenden Dienstag steht beim FC Barcelona der zweite Teil des spanischen Doppelgastspiels auf dem Programm. Ulm hatte vor der Niederlage in München fünfmal in Folge gewonnen.

Rostock war im SAP Garden von Beginn an völlig überfordert und ließ die Bayern vor allem in der ersten Halbzeit fast ungestört aufspielen. Onuralp Bitim war bester Werfer der Münchner mit 18 Punkten. Auch die Ulmer hatten wenig Probleme, Ben Saraf sammelte 22 Zähler.