Bayern eröffnen BBL-Saison gegen Aufsteiger Jena

Meister Bayern München tritt im Eröffnungsspiel der neuen BBL-Saison gegen Rückkehrer Science City Jena an. Das geht aus dem vorläufigen Spielplan für die Jubiläumssaison 2025/26 hervor, den die Basketball Bundesliga am Montag veröffentlichte. Der Auftakt zur 60. Spielzeit findet am 26. September im BMW Park statt.