BBL: Alba feiert souveränen Erfolg vor EuroLeague-Auftakt

Vizemeister Alba Berlin hat vor dem EuroLeague-Auftakt den ersten Sieg in der Basketball-Bundesliga (BBL) gefeiert. Die Berliner gewannen am 2. Spieltag gegen die EWE Baskets Oldenburg bei ihrer Heimpremiere klar mit 105:70 (48:39). Zum Auftakt hatten die Berliner noch überraschend bei den Veolia Towers Hamburg verloren.

Nur im zweiten Viertel (20:28) wackelten die ansonsten konzentrierten und offensivstarken Gastgeber, bei denen Martin Hermannsson (20 Punkte) und auch Nationalspieler Louis Olinde (12) überzeugten.

Vor dem Start der EuroLeague gegen Titelverteidiger Panathinaikos Athen am Donnerstag (18.45 Uhr/MagentaTV) holten die Albatrosse sich so Selbstvertrauen. Auf das Team von Trainer Israel Gonzalez warten nun hohe Belastungen: Bis Ende November stehen immer mindestens zwei Partien pro Woche an.

Derweil feierte ratiopharm Ulm den dritten Sieg in sieben Tagen. Angeführt von Topscorer Justinian Jessup (28) bezwang der Meister von 2023 die Würzburg Baskets 85:76 (34:30). Zuvor hatten die Ulmer zum BBL-Auftakt bei den Niners Chemnitz (90:86) und im EuroCup bei Trefi Sopot (96:93 n.V.) gewonnen.