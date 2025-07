BBL: Alba-Talent Procida wechselt nach Madrid

Basketball-Bundesligist Alba Berlin muss Leistungsträger Gabriele Procida ziehen lassen. Der 23-Jährige Italiener wechselt zum spanischen Rekordmeister Real Madrid und unterschrieb dort einen Dreijahresvertrag. Das gaben beide Klubs am Freitag bekannt.

"Es ist schade, dass Gabri uns verlässt, aber wir sind auch sehr stolz darauf, wie gut er sich bei uns in den letzten drei Jahren verbessert hat", sagte Alba-Sportdirektor Himar Ojeda. "Es ist für mich an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen", sagte Procida: "Ich nehme all die gemeinsamen Erinnerungen, Freundschaften und Emotionen mit."

Forward Procida war 2022 von den Portland Trail Blazers an Position 36 im NBA-Draft ausgewählt worden, er wurde aber nie in eine Franchise berufen. Es folgte der Wechsel nach Berlin, wo er für den elfmaligen Meister 141 Partien absolvierte. In der Saison 2023/24 wurde der italienische Nationalspieler als bester U22-Spieler der EuroLeague mit dem Rising-Star-Award ausgezeichnet.