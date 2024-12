BBL: Alba weiter in der Krise

Der kriselnde Vizemeister Alba Berlin kommt in der Basketball-Bundesliga (BBL) weiter nicht in Tritt. Die Hauptstädter unterlagen am Samstag bei den Syntainics MBC aus Weißenfels deutlich mit 76:94 (50:43) und kassierten im elften Ligaspiel die siebte Niederlage. Als Tabellen-14. geraten die direkten Play-off-Plätze für die Berliner bereits früh außer Sichtweite.

Für Alba war es in den vergangenen acht Pflichtspielen die siebte Pleite. Weißenfels' Michael Devoe war mit 20 Punkten bester Werfer der Partie, für Berlin erzielte Matteo Spagnolo 16 Zähler. Schon am Dienstag (14.00 Uhr/Dyn) steht für Alba gegen die Rostock Seawolves die nächste BBL-Partie an.