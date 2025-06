BBL: Bayern gewinnen erstes Finale gegen Ulm

Bayern München ist zum Start ins Finale der Basketball-Bundesliga seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Das Team von Trainer Gordon Herbert gewann am Sonntag das erste Finalspiel gegen ratiopharm Ulm mit 82:66 (37:36). In der Best-of-five-Serie gingen die Münchner folglich in Führung, Ulm kann am Mittwoch (20.00 Uhr/Dyn) in eigener Halle nachziehen.

Im Münchner SAP Garden waren Weltmeister Andreas Obst und Shabazz Napier mit je 20 Punkten beste Werfer des Titelverteidigers, für die Gäste kam Justinian Jessup auf 22 Zähler. "Es war ein enges Spiel, Ulm hat mit sehr viel Energie gespielt. Jetzt erwartet uns auswärts eine schwere Aufgabe", sagte Obst bei Dyn. Ulms Shooting Guard Tobias Jensen war zumindest mit den ersten drei Vierteln zufrieden: "Wir haben gezeigt, dass wir mithalten können. Darauf müssen wir aufbauen."

Nachdem der sechsmalige Champion aus München den Pokalsieg und den Einzug in die Play-offs der EuroLeague verpasst hatte, wollen die Bayern eine titellose Saison in Herberts erster Spielzeit verhindern. Für Ulm geht es um den zweiten Meistertitel nach 2023.

Die Partie war von Beginn an hart umkämpft. Der 6:0-Start der Ulmer war bis kurz vor Schluss der deutlichste Vorsprung, die Führung wechselte im gesamten Spiel mehrfach hin und her. Erst als die Bayern im letzten Viertel beim Stand von 67:66 aufdrehten und die Gäste bis zum Ende den Korb nicht mehr trafen, war die Entscheidung gefallen.

Drei Siege sind für den großen Coup nötig, sollte dies länger als drei Spiele dauern, käme Ulm nach aktuellem Stand in eine Bredouille. Die Ulmer Ben Saraf und Noa Essengue sind Kandidaten für den NBA-Draft, der am 25. und 26. Juni in New York steigt. Derzeit sind jedoch Spiel vier und fünf der BBL-Finalserie für den 24. und 26. angesetzt. Ulm hatte bei der Liga eine Verlegung der Partien beantragt, damit die Spieler beim Draft dabei sein können, ohne im Kampf um die Meisterschaft zu fehlen.

Dies wurde laut einer Pressemitteilung der Ulmer vom Sonntag jedoch abgelehnt, woraufhin der Verein die Liga und die Bayern scharf kritisierte. "Durch die Unnachgiebigkeit der easyCredit BBL und unseres Finalgegners FC Bayern Basketball werden nicht nur zwei Ulmer Top-Talente zwischen ihren Träumen aufgerieben und der sportliche Wert der Finalserie zur Disposition gestellt, dazu wird aus unserer Sicht ein fatales Zeichen nach außen gesetzt", hieß es in der Mitteilung.