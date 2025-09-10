BBL: Bayern holen Serben Jovic zurück

Der FC Bayern Basketball hat den serbischen Spielmacher Stefan Jovic zurück nach München geholt. Der 34-Jährige schließt sich zur neuen Saison dem deutschen Meister von Trainer Gordon Herbert an. Jovic spielte bereits von 2017 bis 2019 für die Bayern und gewann damals zwei Meisterschaften sowie den Pokal.

Die Verpflichtung ist eine Reaktion auf die schwere Verletzung von Rokas Jokubaitis. Der Neuzugang aus Litauen hatte eine "gravierende Bänderverletzung im linken Knie" erlitten und fällt nach einer OP mindestens sechs Monate aus.

"Es ist kein Geheimnis, dass wir auf die schwere Verletzung von Rokas Jokubaitis reagieren mussten und dass dies so spät im Sommer ein sehr schwieriges Unterfangen ist", sagte Sportdirektor Dragan Tarlac. "Umso mehr freuen wir uns, in Stefan einen erfahrenen und bekannt spielstarken Point Guard für uns gewinnen zu können, der unserer Meinung nach perfekt in unser System passt."

Jovic stand zuletzt zwei Jahre beim Valencia Basketball Club unter Vertrag, davor war er unter anderem für Basket Saragossa, Panathinaikos Athen und BK Chimki aufgelaufen. In der EuroLeague geht er nun in seine insgesamt neunte Saison. In bisher 154 Spielen erzielte der 1,96 Meter große Guard im Schnitt 6,3 Punkte und 4,2 Assists.