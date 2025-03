BBL: Bayern verspielt Sieg und Tabellenführung

Meister Bayern München hat die Tabellenführung in der Basketball Bundesliga (BBL) überraschend verspielt. Bei den Bamberg Baskets lieferte das Team von Weltmeister-Trainer Gordon Herbert am Dienstagabend eine zu fahrige Leistung und unterlag knapp 68:69 (37:36). In der Schlussphase verließ Bayern die nötige Treffsicherheit, bei der gleichen Anzahl an Siegen und Niederlagen steht Konkurrent ratiopharm Ulm nun aufgrund der besseren Differenz vor München an der Spitze.

26 Sekunden vor Schluss brachte Ibi Watson-Boye Bamberg per Dreier einen Punkt in Front. Im letzten Angriff der Bayern verwarf zunächst Nationalspieler Andreas Obst, im Anschluss vergab Nick Weiler-Babb noch zwei weitere Male.

Bei den Baskets, die zuletzt im Pokalfinale dem Syntainics MBC unterlagen und in der Liga lediglich 14. sind, starteten die Münchner schlecht. Erst nach knapp acht Minuten stand die erste eigene Führung auf der Anzeigetafel. In der Folge entwickelte sich ein offenes Spiel mit zahlreichen Führungswechseln und Spannung bis zum Schluss.

Am Freitagabend (20.30 Uhr/MagentaSport) geht es für die Münchner in der EuroLeague weiter. Im Heimspiel gegen Anadolu Efes Istanbul soll der nächste Schritt in Richtung des angepeilten Viertelfinaleinzugs gelingen.