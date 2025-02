BBL: Braunschweig setzt Meister Bayern unter Druck

Die Löwen Braunschweig setzen Meister Bayern München in der Basketball Bundesliga immer mehr unter Druck. Der Tabellenzweite feierte mit 91:79 (41:41) gegen die Veolia Towers Hamburg seinen dritten Sieg in Serie und den neunten Erfolg in den letzten elf Spielen. Die Münchner, die jetzt einen Sieg weniger auf dem Konto haben als ihr Verfolger, liegen nur noch vorne, weil sie zwei Spiele weniger absolviert haben.

Alba Berlin setzte seine Aufholjagd auf einen Play-off-Platz fort. Der elfmalige Meister, der zuletzt auf mehrere verletzte und erkrankte Leistungsträger verzichten musste, gewann 78:71 (36:45) bei den Rostock Seawolves und hat nach fünf Siegen in sieben Spielen seit dem Jahreswechsel wieder Rang zehn vor Augen.

Hamburg ging zu Beginn der zweiten Halbzeit mit elf Punkten in Führung, doch Braunschweig kämpfte sich zurück. Im letzten Viertel setzten sich die Löwen ab, Sananda Fru war mit 26 Punkten erfolgreichster Werfer.

Alba geriet kurz vor der Halbzeitpause deutlich in Rückstand: In 150 Sekunden wurde aus einem 35:35 ein 36:45. Doch in der zweiten Hälfte schafften die Gäste nach nur fünf Minuten den Ausgleich. Dann drehten die Berliner vor allem dank starker Defensivleistung das Spiel. Erfolgreichster Punktesammler war Matt Thomas (18).