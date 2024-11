BBL: Göttingen bleibt sieglos - Bayern souverän

Auch im siebten Anlauf ist die BG Göttingen in der Basketball Bundesliga (BBL) leer ausgegangen. Das Tabellenschlusslicht war beim 70:109 (35:60) bei ratiopharm Ulm chancenlos und wartet als einziges Team weiter auf seinen ersten Saisonsieg. Der frühere Meister Ulm festigte durch seinen Heimerfolg den zweiten Platz.

Vorn bleibt Bayern München. Der Double-Gewinner schlug die Telekom Baskets Bonn ohne den erkrankten Cheftrainer Gordon Herbert mit 93:73 (50:37) und steht wie die Ulmer bei 6:2-Siegen. Bonn gelang es am neunten Spieltag nicht, Revanche für das Achtelfinal-Aus im Pokal zu nehmen. Mitte Oktober hatten die Rheinländer zu Hause gegen den Titelverteidiger verloren.

Der Göttinger Demajeo Wiggins war mit 23 Punkten bester Scorer des Spiels, doch für die BG war nichts zu holen. Weiter geht es mit einem Heimspiel gegen die Bamberg Baskets. Als bester Werfer der Bayern, die am Donnerstag Alba Berlin in der EuroLeague demontiert hatten (115:86), kam Carsen Edwards auf 24 Punkte. "Ich bin nur glücklich, wenn wir gewinnen, darauf bauen wir auf. Es ist eine lange Saison mit Auf und Abs. Dass wir Siege einfahren, ist für mich das Wichtigste", sagte Edwards.

Für die Berliner gab es am Sonntag den nächsten Rückschlag. Bei Rasta Vechta unterlag der Vizemeister 93:96 (50:51), Jonas Mattisseck verpasste in letzter Sekunde mit einem Wurf von jenseits der Dreierlinie die Chance, eine Verlängerung zu erzwingen. Mit fünf Niederlagen aus acht Spielen steckt Alba im unteren Tabellendrittel fest. Am Donnerstag (20.45 Uhr/MagentaSport) wartet auf das Hauptstadtteam ein dicker Brocken. In der EuroLeague geht es zu Real Madrid.