BBL: Kellerduell geht an Hamburg

Die Veolia Towers Hamburg haben ihre Niederlagenserie in der Basketball Bundesliga (BBL) beendet und sich beim schnellen Wiedersehen mit Patrick Heckmann im Abstiegskampf etwas Luft verschafft. Im Kellerduell setzten sich die Norddeutschen am Samstagabend nach einer dominanten Vorstellung mit 91:78 (47:39) gegen die Frankfurt Skyliners durch.

Heckmann hatte erst am Samstag in Frankfurt unterschrieben, der befristete Vertrag des früheren Nationalspielers in Hamburg war unter der Woche ausgelaufen. Der EM-Teilnehmer von 2017 hatte im Sommer als Gastspieler bei den Skyliners trainiert, in gut 23 Minuten Einsatzzeit kam der 32-Jährige gegen Hamburg auf zwei Punkte.

Die Towers um Topscorer Johnathan Stove (18 Punkte) holten den dritten Sieg im achten Saisonspiel, Frankfurt steht als Tabellenvorletzter bei 2:6. Die MLP Academics Heidelberg schlugen derweil die Rostock Seawolves 86:81 (35:39) und festigten mit ihrer 7:3-Bilanz den vierten Rang. In der vergangenen Saison hatte Heidelberg nur mit Mühe den Abstieg verhindert.