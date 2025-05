BBL: Matchbälle für Braunschweig

Den Löwen Braunschweig fehlt in der Basketball Bundesliga (BBL) noch ein Sieg zum Sprung ins Halbfinale. Vor den Augen von Alleingesellschafter und Weltmeister Dennis Schröder schlug der Tabellendritte der Hauptrunde die FIT/One Würzburg Baskets zu Hause 80:75 (37:35), im Viertelfinalduell steht es damit 2:1.

Am Dienstagabend (20.00 Uhr) können die Löwen ihren erstmaligen Einzug ins Play-off-Halbfinale seit 2010 perfekt machen. Damals war Braunschweig (noch unter dem Namen Phantoms) in der Runde der besten vier am späteren Meister Brose Bamberg gescheitert.

Die Niners Chemnitz verhinderten ein schnelles Aus. Trotz eines zwischenzeitlichen Einbruchs in der zweiten Hälfte gewannen die Sachsen das dritte Viertelfinale gegen die MLP Academics Heidelberg 97:88 (59:40) und verkürzten in der Best-of-five-Serie auf 1:2. Heidelberg hat aber am Dienstag (18.30 Uhr/alle Dyn) in eigener Halle die Chance, weiterzukommen.

Braunschweig und Würzburg lieferten sich am Sonntag ein enges Duell, 78:75 hieß es 40 Sekunden vor dem Ende. Chip Flanigan machte schließlich mit zwei Freiwürfen alles klar, als noch vier Sekunden auf der Uhr waren. Arnas Velicka kam als Topscorer der Gastgeber auf 23 Punkte, für Würzburg verbuchte der künftige College-Spieler Hannes Steinbach 17.

Kommt Braunschweig weiter, geht es im Halbfinale gegen den Hauptrundenzweiten ratiopharm Ulm (3:0 gegen Alba Berlin). Auf Chemnitz oder Heidelberg wartet Titelverteidiger FC Bayern (3:0 gegen Syntainics MBC).