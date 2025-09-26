BBL: Meister Bayern startet erfolgreich

Der FC Bayern und seine frischgekürten Europameister sind erfolgreich in die 60. Saison der Basketball Bundesliga (BBL) gestartet. Der Titelverteidiger bezwang im Eröffnungsspiel Aufsteiger Science City Jena nach einer mühsamen ersten Halbzeit 93:77 (48:47). Weltmeistertrainer Gordon Herbert setzte zwölf Tage nach dem deutschen Triumph in Riga von seinen fünf EM-Helden nur Leon Kratzer und Oscar da Silva (neun Punkte) ein.

"Es war hart" und ein "Kraftakt", sagte da Silva, der nach der kurzen EM-Pause "nur zwei Trainings" gehabt habe, am Dyn-Mikrofon. Sechs Münchner scorten zweistellig und so betonte 27-Jährige: "Wir müssen über die Teamarbeit kommen dieses Jahr."

Kapitän Vladimir Lucic (19) und der kanadische Neuzugang Xavier Rathan-Mayes (17) führten die Münchner, die das Double anstreben, im BMW Park an. Topscorer der tapferen Gäste von Trainer Björn Harmsen, die nach dem Abstieg 2019 ihre BBL-Rückkehr feierten, war Tavian Dunn-Martin mit 17 Zählern.

Aufgrund der Europameisterschaft hatte Herbert erstmals am Mittwoch im Training der gesamte fitte Kader zur Verfügung gestanden. Insgesamt fünf EM-Helden, die vor dem Spiel geehrt wurden, tragen in der BBL-Jubiläumssaison das Münchner Trikot: Andreas Obst, Justus Hollatz, da Silva, Neuzugang Kratzer sowie der derzeit am Knie verletzte Johannes Voigtmann.

Nach zahlreichen Zu- und Abgängen im Sommer starteten die nicht eingespielten Münchner holprig in ihr erstes Pflichtspiel. Erst im dritten Viertel erarbeitete sich der Meister eine zweistellige Führung und baute diese daraufhin sukzessive aus.