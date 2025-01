BBL: Riipinen wird Cheftrainer beim Schlusslicht Göttingen

Basketball-Bundesligist BG Göttingen hat Mikko Riipinen als neuen Cheftrainer verpflichtet. Wie der Tabellenletzte am Mittwoch mitteilte, erhält der 37 Jahre alte Schwede, der auch die finnische Staatsbürgerschaft besitzt, einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2025/26. Dieser ist auch für die zweitklassige Liga ProA gültig.

Riipinen kommt vom schwedischen Meister und Pokalsieger Norrköping Dolphins nach Göttingen und folgt auf Olivier Foucart, der in dieser Woche freigestellt worden war. Zudem ist Riipinen Headcoach der schwedischen Nationalmannschaft und wird diesen Posten auch weiterhin ausüben.

"Wir sind froh, dass wir unter diesen nicht ganz leichten Bedingungen so schnell einen Nachfolger für Olivier gefunden haben", sagte BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen. Mit nur einem Sieg aus 13 Spielen bildet Göttingen derzeit das Schlusslicht in der Basketball Bundesliga (BBL). Am Samstag steht das Duell mit Syntainics MBC (20 Uhr/Dyn) an.