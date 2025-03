BBL-Spitzenreiter Ulm legt nach

Spitzenreiter ratiopharm Ulm hat seine Aufgabe bei Rasta Vechta in der Basketball Bundesliga (BBL) souverän gelöst. Nach einem 84:73 (41:34) steht der Meister von 2023 mit 16 Siegen und sechs Niederlagen weiter vor Titelverteidiger Bayern München (15:6), der Platz eins am Dienstag durch einen Ausrutscher bei den Bamberg Baskets (68:69) verloren hatte.

Der frühere deutsche Nationalspieler Karim Jallow (20 Punkte) und Marcio Santos (18) waren die besten Werfer der Gäste, Topscorer für Vechta war Brandon Randolph (22). Rasta (14:9) ist trotz der Niederlage weiter Tabellenvierter und klar auf Play-off-Kurs.

Ulm, das am vergangenen Wochenende Alba Berlin niedergekämpft hatte (101:90 n.V.), feierte in der BBL den fünften Sieg in Folge. Am Montag (20.00 Uhr/Dyn) geht es zu Verfolger München.