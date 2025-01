BBL: Ulm an der Spitze - Göttingen chancenlos

Mit Mühe hat ratiopharm Ulm die Rostock Seawolves geschlagen und sich an die Spitze der Basketball Bundesliga (BBL) gesetzt. Der frühere Meister gewann trotz einer schwachen zweiten Hälfte 82:72 (48:28), mit 10:4 Siegen gingen die Ulmer an den MLP Academics Heidelberg und Titelverteidiger Bayern München (beide 9:4) vorbei. Die Verfolger treffen am Sonntag (16.30 Uhr/Dyn) aufeinander.