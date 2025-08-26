BBL: Wimberg fehlt den Veolia Towers Hamburg mehrere Monate

Basketball-Bundesligist Veolia Towers Hamburg muss mehrere Monate auf seinen Forward Niklas Wimberg verzichten. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, brach sich der 29-Jährige in einem Testspiel in der Saisonvorbereitung den Ringfinger der linken Hand. Bereits am Mittwoch soll Wimberg operiert werden.

Bereits im vergangenen Jahr war Wimberg aufgrund eines Beinbruchs rund drei Monate ausgefallen.

"Niklas startete in starker Verfassung in die Saisonvorbereitung, präsentierte sich als wichtiger Anlaufpunkt für unsere Neuzugänge. Umso mehr tut es mir für ihn leid, dass er wie schon in der vergangenen Spielzeit nahezu die komplette Vorbereitung sowie auch den Saisonstart verpassen wird", sagte Marvin Willoughby, Geschäftsführer Sport der Veolia Towers.

Die Veolia Towers Hamburg beendeten die vergangene Saison auf Platz 13 der Basketball-Bundesliga. Die neue Spielzeit beginnt am 26. September.