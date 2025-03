BBL: Yebo wechselt von München zurück nach Chemnitz

Basketball-Profi Kevin Yebo hat seinen Vertrag beim FC Bayern München aufgelöst und sich erneut den Niners Chemnitz angeschlossen. Erst vor der Saison hatte der 28-Jährige den umgekehrten Weg eingeschlagen und war von Chemnitz zum Double-Sieger gewechselt. Wie der Klub am Freitag mitteilte, wurde der bis 2027 laufende Vertrag zu Wochenbeginn "in beidseitigem Einvernehmen" aufgelöst.

"Kevin hat sich aus persönlichen Gründen entschlossen, seinen Platz im Team aufzugeben", erklärte Sportdirektor Dragan Tarlac. Für den Tabellenführer stand der Forward in der Liga in 13 Partien auf dem Parkett, zuletzt allerdings am 9. Februar bei der Niederlage gegen Rasta Vechta. In der EuroLeague gehörte Yebo 15-mal zum Kader.