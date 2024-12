Bonns McGhee trifft nach Belieben

44 Punkte in einem Spiel - das hatte es in der Basketball-Bundesliga lange nicht mehr gegeben. Darius McGhee, der nur 1,75 m große Point Guard von den Telekom Baskets Bonn, überragte am Freitagabend alle. Der 25 Jahre alte Amerikaner führte die Rheinländer mit einer Ausnahmeleistung zum 96:91 (44:51) bei den EWE Baskets Oldenburg.

In der Ligahistorie reiht sich McGhee damit auf Platz 14 ein, in diesem Jahrtausend aber ist er der erfolgreichste Schütze eines Bundesligateams. Den Rekord hält laut Statistiken der BBL Keith Gray, der 1988 65 Punkte für TSV Hagen erzielte. In diesem Jahr hatten bereits Johnathan Stove aus Weißenfels (41) und Otis Livingston II aus Würzburg (42) herausragend gepunktet.

McGhee stellte einen Klubrekord auf, gleich zehnmal traf er von der Dreierlinie. Vor der laufenden Saison war er aus den USA nach Bonn gekommen, einen Platz in der Vereinsgeschichte hat er schon sicher.