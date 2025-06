Chefposten: Demond Greene übernimmt Karlsruhe Lions

Demond Greene, früherer deutscher Basketball-Nationalspieler und an der Seite von Dirk Nowitzki vor 20 Jahren EM-Silbermedaillengewinner, übernimmt den Zweitligisten PS Karlsruhe Lions. Der 45-Jährige, bis zum Ende der vergangenen Saison Assistenzcoach beim deutschen Meister FC Bayern, wird erstmals Cheftrainer in der ProA. Der Klub gab die Verpflichtung am Mittwoch bekannt, machte aber keine Angaben zur Vertragslaufzeit.

"Demond bringt nicht nur sportliche Kompetenz und ein enormes Netzwerk mit, sondern auch die menschliche Komponente, die wir bei den Lions so hoch schätzen. Uns ist bewusst, dass es seine erste Station als Headcoach in der ProA ist – aber genau das ist die Chance: für ihn und für uns", sagte Sportchef Danijel Ljubic, "wir wollen gemeinsam wachsen."

Greene spielte bereits bei der DJK Würzburg (1997 bis 2002) zusammen mit Basketballidol Nowitzki - auch bei den Olympischen Spielen in Tokio 2008. Als Profi gewann der gebürtige Texaner den Meistertitel mit Brose Bamberg und dem FC Bayern, dazu mit Alba Berlin den Pokal. "Das Projekt in Karlsruhe bietet ein spannendes Umfeld, klare Ambitionen und eine tolle Energie. Ich freue mich sehr auf die Herausforderung", so Greene.