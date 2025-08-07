Deutsche Basketballer im ersten Slowenien-Test ohne Schröder

Die deutschen Basketballer müssen in der EM-Vorbereitung im ersten von zwei Testspielen gegen Slowenien (Freitag, 20.15 Uhr/MagentaSport) auf Weltmeisterkapitän Dennis Schröder verzichten. Wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Donnerstag mitteilte, fehlt der Spielmacher der Sacramento Kings aus "persönlichen Gründen".

Auch Daniel Theis und Maodo Lo (jeweils im Aufbautraining) werden im ersten Aufeinandertreffen mit Ausnahmespieler Luka Doncic nicht dabei sein. Im zweiten Match am Sonntag (17.30 Uhr/MagentaSport) in Mannheim dürfte Schröder wieder auf dem Parkett stehen. Seine Rückkehr zur Mannschaft wird am Samstag erwartet.

Das deutsche Team peilt bei der EuroBasket (27. August bis 14. September) eine Medaille an. Der amtierende Weltmeister misst sich in der Gruppenphase in Tampere mit Montenegro, Schweden, Litauen, Großbritannien und Gastgeber Finnland.