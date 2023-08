Deutsche Rollstuhl-Basketballer verpassen EM-Finale

Anzeige

Die deutschen Rollstuhl-Basketballer haben bei der Europameisterschaft in Rotterdam das Finale und damit auch die vorzeitige Qualifikation für die Paralympics in Paris 2024 verpasst. Im EM-Halbfinale unterlag das Team von Bundestrainer Nicolai Zeltinger Großbritannien mit 42:63 (25:31). Im Spiel um Platz drei geht es nun am Samstag (15.00 Uhr) noch um EM-Bronze.

Bereits am Mittwoch hatte die Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaft der Frauen im Halbfinale, ebenfalls gegen Großbritannien, klar mit 34:57 verloren und damit ebenfalls das Paralympics-Ticket erst einmal verpasst. Die deutschen Frauen kämpfen nun am Freitag (17.30 Uhr) gegen Spanien um den dritten Platz.

Abgefahren ist der Paralympics-Zug durch die Niederlagen aber noch nicht. Durch das Erreichen des Halbfinals können sich die deutschen Teams über ein sogenanntes Repechage-Turnier im April noch für die letzten Plätze bei den Paralympics qualifizieren.