Deutsche Rollstuhl-Basketballerinnen verpassen EM-Finale

Die deutschen Rollstuhl-Basketballerinnen haben bei der Europameisterschaft in Rotterdam das Finale und damit auch die vorzeitige Qualifikation für die Paralympics in Paris 2024 verpasst. Im EM-Halbfinale unterlagen sie Großbritannien mit 34:57 (23:33). Im Spiel um Platz drei geht es nun am Freitag (17.30 Uhr) gegen Spanien um EM-Bronze.

Obwohl sie die Britinnen in der Gruppenphase noch mit 48:43 schlagen konnten, hatten die deutschen Frauen im zweiten Aufeinandertreffen bei der EM klar das Nachsehen. Abgefahren ist der Paralympics-Zug durch die Niederlage aber noch nicht. Durch das Erreichen des Halbfinals kann sich das deutsche Team über ein sogenanntes Repechage-Turnier im April noch für die letzten Plätze bei den Paralympics qualifizieren.

Die Männer-Nationalmannschaft hat am Donnerstag die Chance, die Paralympics-Qualifikation perfekt zu machen. Nach dem Viertelfinalerfolg gegen Italien (69:63) am Mittwoch treffen sie wie die Frauen im Halbfinale am Donnerstag (17.30 Uhr) auf die noch ungeschlagenen Briten.