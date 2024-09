Diskussion um BBL-Aufstieg: "Es muss über den Sport kommen"

In der neuen Saison der Basketball Bundesliga spielen nur 17 statt 18 Mannschaften, deshalb wünscht sich Stefan Holz Veränderungen in Sachen Aufstiegsregelung. "Wir brauchen einen verlässlichen Mechanismus für zwei Aufsteiger", betonte der BBL-Geschäftsführer am Freitag in München, Gespräche dazu würden bereits mit der 2. Liga (ProA) geführt.