EM-Generalproben: DBB-Auswahl zweimal gegen Spanien

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft erwarten in den letzten beiden Spielen vor der Europameisterschaft echte Härtetests. Wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Freitag mitteilte, geht es vor dem Turnier in Lettland, Finnland, Zypern und Polen (27. August bis 14. September) gleich zweimal gegen Titelverteidiger Spanien.

Zunächst spielt der Weltmeister am 21. August beim Europameister in Madrid, zwei Tage danach kommt es zum Wiedersehen in Köln. "Es ist das letzte Testspiel, wir sollten zu dem Zeitpunkt nahe an unserer Bestleistung sein. Wir spielen gegen einen enorm starken Gegner", sagte Bundestrainer Álex Mumbrú.

Das letzte Aufeinandertreffen gab es vor drei Jahren im EM-Halbfinale. Damals unterlag Deutschland mit 91:96. "Die Erinnerung an das verlorene EuroBasket-Halbfinale 2022 in Deutschland ist lebendig, dieses Spiel erinnert uns erneut daran", sagte Mumbrú. Die Duelle gegen sein Heimatland werden für ihn speziell: "Es ist immer etwas Besonderes für mich, gegen Spanien zu spielen."