EM-Vorbereitung: DBB-Frauen testen in Bamberg gegen Tschechien

Die deutschen Basketballerinnen testen zum Auftakt der EM-Vorbereitung in Bamberg gegen Tschechien. Das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis empfängt am 31. Mai (18.00 Uhr) den Co-Gastgeber der Europameisterschaft in der brose Arena. Die Titelkämpfe werden vom 18. bis 29. Juni in Hamburg, Brünn (Tschechien), Bologna (Italien) und Piräus (Griechenland) ausgetragen.

"Wir freuen uns alle sehr auf das Spiel in Bamberg. Es ist eine Ehre in einer so basketball-verrückten Stadt wie Bamberg zu spielen und Teil der Geschichte zu sein", sagte Thomaidis. Im Februar hatte dort die Männer-Nationalmannschaft ihre EM-Qualifikation perfekt gemacht: "Dass jetzt auch die Damen-Nationalmannschaft die Chance bekommt an diesem Standort aufzulaufen, ist eine große Bereicherung und Motivation."

Ab Juni werden die DBB-Frauen dann ihre EM-Gruppenspiele in der Hamburger Inselpark Arena bestreiten. In der Gruppe D trifft Deutschland dann auf den viermaligen Europameister Spanien, Großbritannien und Schweden.