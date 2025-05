EM-Vorbereitung: DBB-Frauen unterliegen Tschechien

Deutschlands Basketballerinnen haben im ersten Testspiel ihrer EM-Vorbereitung einen herben Dämpfer kassiert. Das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis unterlag am Samstagabend in Bamberg gegen Tschechien deutlich mit 70:86 (34:45), überschattet wurde das Spiel zudem von einer Verletzung der DBB-Kapitänin Marie Gülich.

Von Beginn an liefen die deutschen Basketballerinnen gegen die spielbestimmenden Tschechinnen, die auf der Weltrangliste momentan auf Platz 18 und damit fünf Ränge hinter dem deutschen Team liegen, einem Rückstand hinterher. Als beste Werferin des Spiels überzeugte Frieda Bühner mit 19 Zählern, für Tschechien traf Tereza Vyoralova am häufigsten (14 Punkte).

Verzichten musste die DBB-Auswahl am Samstagabend auf ihre WNBA-Spielerinnen Nyara Sabally, Leonie Fiebich und Luisa Geiselsöder, die derzeit noch in der US-Profiliga gefordert sind. Beim EM-Auftakt am 19. Juni in Hamburg gegen Schweden soll das Trio dann im Kader stehen. Davor testen die deutschen Frauen noch gegen die Türkei (6. Juni) und Belgien (12. und 14. Juni).