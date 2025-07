Erster Neuzugang: Bayern holen früheren NBA-Profi Gabriel

In der NBA lief Wenyen Gabriel neben Superstar LeBron James und Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder für die Los Angeles Lakers auf, jetzt geht der 28-Jährige zum FC Bayern. Gabriel, im Vorjahr in Paris Olympia-Teilnehmer mit dem Südsudan, hat beim deutschen Basketballmeister aus München bis 2027 unterschrieben und ist der erste Neuzugang.

"Seine Präsenz in der Verteidigung ist enorm und in der Offense wird er weiter hart an der Entwicklung seiner Skills arbeiten. Dass er immer alles auf dem Feld lässt, wird ihn auch bei uns zu einem exzellenten und anerkannten Teammate machen", sagte Sportchef Dragan Tarlac.

Gabriel, als Power Forward und Center einsetzbar, hat in der NBA für die Sacramento Kings, Portland Trail Blazers, New Orleans Pelicans, Los Angeles Clippers, Brooklyn Nets, Lakers und Memphis Grizzlies insgesamt 164 Spiele absolviert. Er kommt vom griechischen Pokalsieger Panathinaikos Athen.

2002/23, als Weltmeister Schröder zum zweiten Mal bei den Lakers unter Vertrag stand, machte Gabriel 68 Saisonspiele für die Kalifornier. Eine solch hohe Anzahl erreichte er sonst nie.