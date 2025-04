EuroLeague: Sabally gewinnt deutsches Duell mit Fiebich

Basketball-Nationalspielerin Nyara Sabally hat mit Fenerbahce Istanbul im Kampf um den dritten Platz in der EuroLeague das deutsche Duell mit Leonie Fiebich und Valencia Basket gewonnen. Titelverteidiger Istanbul setzte sich in Saragossa mit 59:49 (25:29) durch, Sabally steuerte vier Zähler und drei Assists zum Erfolg bei. Nationalmannschaftskollegin Fiebich glänzte für Valencia mit 15 Punkten, musste sich aber geschlagen geben.

Beide Teams hatten am Samstag den Sprung ins Endspiel der EuroLeague verpasst. Dort duellieren sich Saballys Ex-Team USK Prag und CBK Mersin um die europäische Basketball-Krone. Fenerbahce hatte beim neu eingeführten Final-Six-Turnier in Spanien eigentlich auf den dritten EuroLeague-Titel in Serie geschielt.

Sabally hatte im Vorjahr an der Seite von Fiebich den Meistertitel in der US-Profiliga WNBA mit New York Liberty gewonnen. Ende 2024 hatten sich Sabally und Fiebich den europäischen Top-Teams angeschlossen, da die beste Basketball-Liga der Welt derzeit pausiert und erst im Mai wieder beginnt.