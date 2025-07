FC Bayern holt Kratzer: "Traum geht in Erfüllung"

Nationalspieler Leon Kratzer kehrt nach zwei Jahren in die Basketball Bundesliga (BBL) zurück und spielt künftig für Meister FC Bayern. Der 28-Jährige kommt von Paris Basket, Kratzer soll zunächst den langfristigen Ausfall von Elias Harris kompensieren. "Ich möchte zeigen, dass ich weiter einer der besten Center der Liga bin", sagte der Neuzugang.

"Leon ist ein erfahrener, mobiler Big Man, der uns gerade in der Verteidigung viel Präsenz beim Rebound geben wird", so Sportchef Dragan Tarlac. Kratzer liefere aber "auch in der Offense viele kleine Dinge, die in den Stats nicht auftauchen, und er wird sich als für viele vertrautes Gesicht schnell in die Mannschaft einfügen."

Kratzer trifft in München auf viele bekannte Gesichter, unter anderem auf Weltmeister Andreas Obst, mit dem er einst in einer WG lebte. "Für mich geht ein Traum in Erfüllung. Ich hatte zwei tolle Jahre in Paris, doch jetzt gehe ich den Schritt, den viele deutsche Spieler machen wollen – zu einem Klub, dessen Name für sich spricht."

Kratzer gewann mit Paris 2024 den EuroCup, in der vergangenen Saison gelang das Double aus Meisterschaft und Pokal. Der Routinier war 2023 nach dem Gewinn der Champions League mit den Telekom Baskets Bonn in die französische Hauptstadt gegangen.