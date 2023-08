FCB-Coach Laso sieht gute Zukunft für deutschen Basketball

Anzeige

Bayern Münchens neuer Trainer Pablo Laso hat dem deutschen Basketball nicht nur wegen der Erfolge bei der WM eine große Zukunft vorausgesagt. "Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft noch viel im Tank hat für die nächsten Jahre, und es kommen gute Spieler nach. Alle Spieler können sich noch gut entwickeln. Ich glaube, der deutsche Basketball hat eine glänzende Zukunft vor sich", sagte der Spanier am Donnerstag in einer Presserunde.

Bei der WM in Asien hatte die deutsche Mannschaft ihre ersten drei Spiele gewonnen und kann schon am Freitag gegen Georgien (10.30 Uhr MESZ/MagentaSport) den Einzug ins Viertelfinale perfekt machen.

"Ich denke, Deutschland spielt sehr gut, sie haben ein sehr gutes und ausgeglichenes Team. Die Erwartungen sind jetzt hoch, das ist normal. Sie können fast jeden schlagen. Aber auch Serbien, Spanien, die USA, Kanada spielen alle gut. Aber Deutschland ist da mit dabei", sagte der langjährige Coach von Spaniens Rekordmeister Real Madrid.

Laso hatte im Juni bei den Bayern die Nachfolge von Andrea Trinchieri angetreten. In München will er einen attraktiven Basketball spielen lassen. "Wenn du rennen und guten, schnellen Basketball mit vielen Dunks spielen willst, musst du Defense spielen, sonst bekommst du den Ball nicht. Das ist mir wichtig: Wir müssen gute Defense spielen, den Ball kriegen und so schnell wie möglich gute Situationen kreieren", sagte er.