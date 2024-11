Fiebich nutzt WNBA-Pause: "Ab Januar in Europa"

Nach ihrem Titelgewinn mit New York Liberty in der US-Profiliga WNBA schließt sich Leonie Fiebich wie viele andere Basketballerinnen vor Beginn der nächsten Saison einem anderen Klub an. Sie werde "ab Januar in Europa" spielen, sagte die 24-Jährige im Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft in Bochum.

Es gebe "genaue Pläne", so Fiebich bei MagentaSport. Wo genau es hingeht, dürfe sie aber "noch nicht sagen". Naheliegend wäre ein Engagement in Spanien. Fiebich war von 2022 bis 2024 für Casademont Saragossa aufgelaufen und zweimal als wertvollste Spielerin (MVP) der Liga Femenina Endesa ausgezeichnet worden. "Eine neue Sprache muss ich nicht lernen", erklärte Fiebich vielsagend.

Fiebich wechselte zur abgelaufenen Saison nach New York und holte als Rookie direkt die WNBA-Krone. "Es ist irgendwie noch so ein bisschen surreal", sagte sie: "Jetzt, wo ich hier in Deutschland Zeit habe, ein bisschen runterzukommen, wird es ein bisschen mehr ankommen."

Am 20. Oktober hatte Liberty die Finalserie gegen Minnesota Lynx für sich entschieden. Es folgten viele Medientermine und die Siegerparade, erst danach war etwas Zeit zum Durchschnaufen. "Ich habe mir eine Woche Auszeit am Strand, am Meer gegönnt, um einfach voll runterzukommen und Urlaub zu machen."

In den anstehenden EM-Qualifikationsspielen am Donnerstag in Hagen gegen Griechenland (19.30 Uhr) und am Sonntag in Wetzlar gegen Tschechien (17.00/beide kostenfrei bei MagentaSport) ist Fiebich wie ihre Klubkollegin Nyara Sabally nicht dabei. Das Duo wird aus Gründen der Belastungssteuerung geschont.