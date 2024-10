Fiebich und Sabally feiern Titel mit Parade durch New York

Bei einer großen Parade durch New York können Leonie Fiebich und Nyara Sabally ihren WNBA-Triumph am Donnerstag noch einmal mit den Fans feiern. Die New York Liberty planen nach dem Gewinn der ersten Meisterschaft in der Geschichte der Franchise einen Umzug vom Battery Park entlang des Broadway zur City Hall. Im Anschluss an die Parade findet zudem eine Feier der Basketballerinnen mit den Fans im Barclays Center in Brooklyn statt.

"Diese Meisterschaft ist nicht nur für uns und New York City - sie ist für alle", sagte Keia Clarke, CEO von New York Liberty. "Die Gemeinschaft im Stadtteil hat uns von ganzem Herzen umarmt, seit wir im Barclays Center spielen, und wir wollen diesen Moment mit ihnen teilen."

Das Team um das deutsche Duo hatte in der Nacht zu Montag den Titelgewinn perfekt gemacht. Im dramatischen Spiel fünf der Finalserie gegen Minnesota Lynx gewann New York mit 67:62 nach Verlängerung. Fiebich und Sabally traten in die Fußstapfen von Marlies Askamp, die 2002 mit den Los Angeles Sparks als bislang einzige Deutsche den Titel in der US-Profiliga hatte gewinnen können.