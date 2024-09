Fiebich und Sabally legen mit Liberty im WNBA-Halbfinale vor

Leonie Fiebich und Nyara Sabally haben mit New York Liberty in der US-Basketball-Profiliga WNBA den ersten Schritt Richtung Finale geschafft. Das Team um die beiden deutschen Nationalspielerinnen gewann das Auftaktspiel im Play-off-Halbfinale gegen Titelverteidiger Las Vegas Aces 87:77, in der Best-of-five-Serie sind drei Siege zum Weiterkommen nötig.

Überragende Akteurin bei Vizemeister New York war US-Olympiasiegerin Breanna Stewart mit 34 Punkten. Fiebich stand in der Startformation und kam in gut 34 Minuten Einsatzzeit auf sechs Punkte, Sabally verbuchte in fünf Minuten zwei Zähler. Spiel zwei findet am Dienstag erneut im heimischen Barclays Center statt, Liberty kann sich dann drei Matchbälle erspielen.

New York, im Viertelfinale 2:0-Sieger gegen Atlanta Dream, hatte im Vorjahr das Finale gegen Las Vegas 1:3 verloren. In dieser Saison gewann das Team aus dem Big Apple die Hauptrunde, die Aces belegten den vierten Platz. Im zweiten Halbfinale stehen sich die Minnesota Lynx und Connecticut Sun gegenüber.