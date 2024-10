Fraktur im Ringfinger: Weltmeister Giffey fehlt den Bayern

Basketball-Weltmeister Niels Giffey steht dem FC Bayern in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung. Der 33-Jährige hat sich am vergangenen Sonntag im Auswärtsspiel bei der BG Göttingen (95:81) den linken Ringfinger ausgekugelt und eine Fraktur erlitten. Der Small Forward wurde am Dienstagvormittag erfolgreich operiert.