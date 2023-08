Für die Sporthilfe: Nowitzki-Trikot wird versteigert

Anzeige

Zugunsten der Deutschen Sporthilfe wird ein Nationaltrikot von Basketballidol Dirk Nowitzki versteigert. Interessierte können für das vom 45-Jährigen signierte weiße Jersey mit der Nummer 14 (Größe M) bis zum 21. August beim Online-Marktplatz eBay bieten. Das Startgebot liegt bei 200 Euro.

"Die Sporthilfe hat mir durch die Förderung den Weg für meine Karriere geebnet. Dafür bin ich noch immer dankbar", sagte der einzige deutsche NBA-Champion, der als 17-Jähriger von der Sporthilfe in die Förderung aufgenommen worden war. Im Jahr 2002 zahlte der Würzburger der Stiftung die erhaltenen Fördergelder aus Dankbarkeit zurück. Der langjährige Nationalspieler, WM-Bronze- und EM-Silbergewinner, wird am Samstag Mitglied der Basketball Hall of Fame in Springfield/USA.

"Neues Trikot mit Originalunterschrift auf der Rückseite, keine sichtbaren Gebrauchsspuren", steht in der Beschreibung des Artikels, der unter www.t1p.de/ebay-charity_nowitzki-trikot zu finden ist.