Griner nach WNBA-Rückkehr früh gescheitert

US-Basketballstar Brittney Griner hat in ihrer ersten WNBA-Saison nach zehnmonatiger Haft in Russland mit Phoenix Mercury die Play-offs verpasst. Durch ein 74:77 gegen die Dallas Wings bleibt der Franchise aus Arizona keine Chance mehr auf den Einzug in die Meisterrunde. Griner stand bislang mit Phoenix immer in den Play-offs.

Die 32-Jährige war im August 2022 von einem russischen Gericht wegen angeblichen Drogenschmuggels zu neun Jahren Haft verurteilt und in einem spektakulären Gefangenenaustausch im Dezember freigelassen worden. In dieser Saison gab sie ihr Comeback für Phoenix, Griner spielt seit 2013 für den Klub. Damals war die zweimalige Olympiasiegerin im Draft als Nummer eins ausgewählt worden.

Zum bislang letzten Mal hatte Phoenix 2012 die Play-offs verpasst. Durch das Aus endete die längste Erfolgsserie der Liga. Gegen Dallas, das ohne die deutsche Nationalspielerin Satou Sabally antrat, kassierte der dreimalige WNBA-Champion die fünfte Pleite in Serie. Griner kam auf 19 Punkte.