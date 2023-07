Herbert erklärt Causa Schröder/Kleber erneut für "erledigt"

Anzeige

Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert hat den Zoff um Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder und dessen NBA-Kollegen Maximilian Kleber vor dem Start der WM-Vorbereitung erneut für beendet erklärt. "Das ist erledigt", sagte der Kanadier dem SID. Dennoch gab der Coach zu, dass die Angelegenheit für ihn nicht einfach war.

"Das war eine schwierige Situation vor einer Woche. Ich musste einige Dinge managen", so Herbert, der mit Blick auf den WM-Trainingsbeginn am Montag in Bonn anfügte: "Die Vorbereitungen in der Woche waren gut, wir haben uns neu fokussiert. Samstag, Sonntag und Montagmorgen haben wir einen Trainerkongress. Und dann starten wir mit dem Team am Montagabend."

Schröder hatte Mitte Juli im Podcast "Got Nexxt" kritisiert, dass Kleber im Vorjahr bei der Heim-EM fehlte, weil er angeblich an seinem "Game" arbeiten wollte. Der Forward, so Schröder, habe sich nicht wie vom DBB verlangt engagiert und dürfe niemandem den Platz wegnehmen. Kleber sagte infolgedessen seine Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Japan, Indonesien und auf den Philippinen (25. August bis 10. September) ab.

Vergangenen Sonntag hatte der Deutsche Basketball Bund (DBB) ein Statement herausgegeben, in dem sich Schröder für seine Aussagen entschuldigte. Auch Herbert kam in der Mitteilung zu Wort, bezeichnete die Situation als "bedauerlich", wobei er versicherte, man habe die Angelegenheit "intern besprechen, reflektieren und lösen" können.

Im Bezug auf seinen Austausch mit Kleber, in der NBA bei den Dallas Mavericks aktiv, sagte der 64-Jährige nun: "Ich hatte ein paar Gespräche mit ihm. Ich habe ihm die Tür für eine Rückkehr offen gelassen. Aber er hat entschieden, dass er nicht zurückkommen will. Das respektiere und verstehe ich."

Bei der WM trifft die deutsche Mannschaft in der ersten Gruppenphase in Okinawa auf Gastgeber Japan, Australien und Finnland.