Herbert "Coach of the Year" in Finnland

Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert ist nun auch zum "Coach of the Year" in Finnland gewählt worden. Der in Kanada geborene Herbert, der seit 1989 auch die finnische Staatsbürgerschaft besitzt, setzte sich unter anderem gegen den ehemaligen Bonner und Crailsheimer Erfolgstrainer Tuomas Iisalo (41) durch.

Im Dezember war Herbert bereits durch den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) als Trainer des Jahres ausgezeichnet worden. Der 64-Jährige hatte die Nationalmannschaft im Spätsommer zum WM-Titel geführt.