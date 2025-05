Herbert: "EuroLeague-Spiel in die BBL bringen"

Trainer Gordon Herbert hat Basketball-Meister Bayern München auf die Play-offs in der Bundesliga eingeschworen und hofft auf eine Transferleistung. "Wir müssen unsere EuroLeague-Mentalität, unser EuroLeague-Spiel in die BBL bringen. Wir haben gezeigt, auf welchem Level wir spielen können. Bisher haben wir das in der BBL noch nicht oft gezeigt. Aber es ist ja wohl ein deutsches Sprichwort: Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss", sagte der Kanadier vor dem Start der Meisterrunde.

Ab Samstag (20.00 Uhr/Dyn) treffen die Münchner im Viertelfinale auf den Syntainics MBC. Die Bayern hatten die BBL-Hauptrunde als Tabellenerster beendet, Herbert war jedoch extrem unzufrieden nach dem 73:72 gegen die MHP Riesen Ludwigsburg zum Abschluss der regulären Saison. "Wir haben das angesprochen, vor allem, wie wir das erste Viertel angegangen sind. Hoffentlich haben wir das gelöst. Aber die Play-offs erzeugen auch ein anderes Feeling. Ich denke, sie verstehen, dass es nun keine zweiten Chancen mehr gibt", sagte Herbert.

Die Bayern hatten in der EuroLeague eine starke Saison gespielt, jedoch das selbstgesteckte Ziel Final Four verpasst. Letztlich waren Herbert und Co. im Play-in-Turnier der europäischen Königsklasse ausgeschieden. Derweil wackelten die Münchner in der Bundesliga immer wieder. "In den Play-offs wird es sehr wichtig sein, dass du gut anfängst, damit der Gegner erst gar nicht das Gefühl bekommt, dass er gewinnen kann", sagte Weltmeister Johannes Voigtmann. Bayern sei "zu oft in der Saison Rückständen hinterhergelaufen, das kostet zu viel Energie und du spielst mit dem Feuer."

Herbert vermisst weiterhin seinen Topspieler Carsen Edwards, der wegen einer Rückenverletzung ausfällt, gibt sich jedoch positiv mit Blick auf die Play-offs. "Carsen wird behandelt und tut alles, was möglich ist, um zurückzukommen. Ich würde sagen, dass die Chancen 50 zu 50 stehen, dass er zurückkehrt. Es wird eine medizinische Entscheidung sein. Ich glaube aber, dass es in eine positive Richtung geht", sagte der 66-Jährige.