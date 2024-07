Herbert über Olympia-Kader: "Könnte nächste Woche passieren"

Anzeige

Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert will möglicherweise bereits in der kommenden Woche seinen finalen Olympia-Kader benennen. "Es könnte nächste Woche passieren. Ich bin noch nicht sicher. Das hängt von Verletzungen und verschiedenen Situationen ab", sagte der Kanadier am Mittwoch bei einem Medientraining der Nationalmannschaft in München.

Aktuell bereitet sich die Nationalmannschaft an der Isar auf die Sommerspiele in Paris und Lille (26. Juli bis 11. August) vor. In Herberts vorläufigem 16er-Kader stehen die zwölf Weltmeister von Manila sowie Oscar da Silva, Louis Olinde, Leon Kratzer und Nick Weiler-Babb. Vier Spieler muss er noch streichen. Am Samstag (16.00 Uhr) steht in Köln der erste Test gegen Frankreich an, zwei Tage später steigt das "Rückspiel" in Montpellier.

"Für mich ist es ein bisschen, wie ein Puzzle zusammenzusetzen. Du hast zwölf Puzzleteile und musst sehen, wo die Spieler reinpassen", sagte Herbert. In Bezug auf den angeschlagenen Weltmeister Johannes Thiemann von Alba Berlin, den zuletzt eine hartnäckige Reizung des Patellasehnenansatzes plagte, gab sich der Coach noch zurückhaltend. "Er hat immer noch ein bisschen Probleme. Wir müssen sehen, wie es mit dem Knie aussieht", so Herbert.

Vor dem ersten Duell mit den Franzosen um Supertalent Victor Wembanyama, auf die Deutschland auch in der Olympia-Vorrunde trifft, wollte Herbert noch nicht allzu sehr auf den Gegner eingehen. "Das ist ein schwerer Start, gegen ein richtig gutes Team im ersten Spiel zu spielen. Aber ich bin mehr auf uns fokussiert zu diesem Zeitpunkt", sagte er und fügte an: "Unser größter Gegner sind wir selbst. Für die ersten zwei, drei Wochen."