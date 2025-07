Karrierebestwert: Fiebich mit 21 Punkten für New York

Mit ihrem Karrierebestwert hat WNBA-Champion Leonie Fiebich New York Liberty in der US-Basketball-Profiliga zum Heimsieg geführt. Die deutsche Nationalspielerin kam beim 79:72 über Atlanta Dream auf 21 Punkte, vier Rebounds und vier Assists, für den Titelverteidiger war es der 14. Sieg im 20. Saisonspiel. New York ist Tabellendritter hinter den Minnesota Lynx (18:4) und Phoenix Mercury um Fiebichs Nationalmannschaftskollegin Satou Sabally (14:6).

Bisheriger Bestwert für Fiebich in einem Hauptrundenspiel waren 16 Punkte, diesen Wert erreichte sie in der Meistersaison 2024 zweimal. In den Play-offs der vergangenen Spielzeit war die 25-Jährige aus Landsberg am Lech einmal auf 21 Punkte gekommen - ebenfalls gegen Atlanta. Nyara Sabally verbuchte in der Nacht zu Montag sieben Punkte und neun Rebounds für die Liberty.

Für New York, das im Barclays Center zur Pause noch recht klar zurücklag (31:42), traf Fiebich hochprozentig. Sie verwandelte acht von neun Würfen aus dem Feld, vier von fünf Dreierversuchen waren drin.

Weiter geht es für das Team mit zwei weiteren Heimspielen gegen Indiana Fever um Superstar Caitlin Clark.