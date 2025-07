Kharchenkov verabschiedet sich von der "Bayern-Family"

Nachwuchshoffnung Ivan Kharchenkov hat sich nach dem Gewinn des Meistertitels vom FC Bayern Basketball verabschiedet. Der 18-Jährige wechselt erwartungsgemäß zur neuen Saison zunächst für ein Jahr an die University of Arizona in den Vereinigten Staaten. Der FCBB erhält laut eigenen Angaben eine finanzielle Kompensation.

"Es war für mich eine sehr schwere Entscheidung, meine Heimat zu verlassen", wird Kharchenkov in der Mitteilung vom Dienstag zitiert: "Ihr alle seid Familie für mich geworden. Ich weiß deshalb, dass ich immer wieder hierherkommen kann - denn hier ist meine Familie, die Bayern-Family."

Kharchenkov trug im Alter von zwölf Jahren erstmals das Bayern-Trikot und durchlief im Klub alle Nachwuchsmannschaften. In der vergangenen Spielzeit gehörte er fest zur Rotation des Profi-Teams. Im vierten Play-off-Finale gegen Ulm (67:53) hatte er mit einem energischen Auftritt und sieben Punkten erheblichen Anteil an der Wende in der Serie.

Zuletzt hatte Geschäftsführer Marko Pesic den Weltverband FIBA angesichts der Transfer-Revolution im US-College-Basketball zum Handeln aufgefordert. "Der Jugend-Basketball in Europa ist unter Beschuss durch die NCAA. Was momentan passiert, ist katastrophal", sagte der frühere deutsche Nationalspieler im FCBB-Podcast Open Court. Die Colleges in der NCAA dürfen nun die Spieler direkt bezahlen. Außerdem profitieren die jungen Athleten mittlerweile von den gigantischen Einnahmen des College-Sportsystems.