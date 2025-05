Lizenz erteilt: BBL-Aufstieg von Trier und Jena perfekt

Die sportlichen Aufsteiger Gladiators Trier und Science City Jena haben die letzte Hürden genommen und die Lizenz für die Basketball Bundesliga (BBL) erhalten. Das gab die BBL am Mittwoch bekannt. Damit treten in der neuen Saison wieder 18 Mannschaften im Oberhaus an, in der abgelaufenen Hauptrunde waren es nur 17 gewesen. Die BG Göttingen ist einziger Absteiger.

"Wir freuen uns, dass wir mit Jena und Trier zwei professionell arbeitende Traditionsklubs wieder in der Liga begrüßen dürfen, und wünschen beiden viel Erfolg in unserer Jubiläumssaison", sagte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz. Die Bundesliga steht vor ihrer 60. Spielzeit.

Nach dem vorgezogenen Lizenzierungsverfahren mussten beide Klubs auflösende Bedingungen erfüllen, dies gelang fristgerecht. Trier und Jena hatten durch ihren Einzug ins Play-off-Finale der 2. Liga (ProA) die sportliche Voraussetzung für den Aufstieg erfüllt. Das Hinspiel findet am Donnerstag in Trier, das Rückspiel am Samstag in Jena statt.