March Madness: Anderson im Achtelfinale

Basketball-Talent Christian Anderson hat bei der March Madness das Achtelfinale erreicht. Der deutsche U18-Europameister gewann mit den Texas Tech Red Raiders das Zweitrundenspiel der US-College-Meisterschaft gegen die Drake Bulldogs mit 77:64 und trifft in der Runde der besten 16 in der Nacht auf Freitag nun in San Francisco auf die Arkansas Razorbacks.

Wie schon beim Auftaktsieg der Play-offs gegen die UNC Wilmington Seahawks (82:72) erlebte Anderson, einziger Deutscher im Wettbewerb, persönlich einen schwachen Abend. Als Starter stand er zwar 37 Minuten auf dem Feld, traf aber nur zwei seiner neun Versuche aus dem Feld, zu den fünf Punkten kamen drei Rebounds und ein Assist.

Der 18-Jährige, der seine erste College-Saison spielt, ist eines der größten Talente im deutschen Basketball. Weltmeisterkapitän Dennis Schröder sagte ihm im Sport-Bild-Interview zuletzt eine erfolgreiche NBA-Karriere voraus.

Die March Madness, das K.o.-Turnier um den College-Titel, ist einer der Sport-Höhepunkte im US-Kalender, Millionen Fans schauen in den Hallen und am TV zu. 64 Teams waren zu Beginn an den Start gegangen, Ziel ist das Final Four in San Antonio (5. bis 7. April).